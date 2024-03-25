Mansur Yavaş: Yapılan hizmeti insanlar görüyor

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gölbaşı ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Yavaş, "Geçen seçimi hatırlıyorum. Bizim önümüzü kesmek için atmadıkları iftiralar kalmadı. Sosyal yardımları kesecekler, işçileri çıkaracaklar diye uydurdular. Neden? Mevcut durumun devam etmesini istiyorlar. Kendileri icraatlarıyla ortaya çıkamayıp ancak insanları karalayarak orada oturmak istiyorlar. İnsanları kutuplaştırarak orada oturmak istiyorlar. Ve 5 yıl geçti. Allah'a şükür onların söylediklerinin hiçbirisi olmadı. Ama Ankara'da çok şey değişti. Bir ihaleler canlı yayınlanmaya başladı. Herkes kim hangi şirketler ihaleye giriyor? Bunların hepsini gördü. Aldığımız kararları ortak akılla alarak sizlerden aldığımız parayı harcamaya başladık. Eskiden kimse sizlere bir şey sormuyordu. İhtiyaçlarınızı sormuyorlar" diye konuştu.

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"YAPILAN HİZMETİ İNSANLAR GÖRÜYOR"

Yakın zamanda Çubuk ilçesini ziyaret ettiğini ifade eden Yavaş, "Geçen gün Çubuk'taydım. Çubuk halkına sordum. Yıllardır böyle oy veriyorsunuz. En fazla hizmetin size gelmesi lazım. Gelmiş olsaydı benim bu yaptıklarım ne? Dağı taşı asfalt yaptım. Bütün köyleri abat ettik dedim. Ve Allah'ın izniyle anketlerde yüzde 50’nin üzerinde çıkıyoruz Çubuk'ta. Dolayısıyla yapılan hizmeti insanlar görüyor. Ayrım yapılmadığını insanlar görüyor. Seçildiğimin akşamında ertesi günü ilk meclis toplantısında şunları söyledim. Sayın belediye başkanları dedim. Ankara halkı beni seçti. İlçelerde de sizi seçti. Seçmenin iradesine saygı duyuyoruz. Ama ne yapmamız lazım? Bundan sonra yan yana gelip Ankara için beraber çalışmamız bütün hemşerilerimizin isteklerini yerine getirmemiz ve bu şekilde Ankara'yı kalkındırmamız gerekir dedim. Örneğin Gölbaşı Belediye Başkanı bir gün telefon etmediği gibi daha benim odamı görmedi. Sadece o değil. Bir ikisi haricinde hiçbirisi benim odamı görmedi" dedi.

Fotoğraf: DHA "BENİM İŞ ANKARA'DA GARANTİLEŞTİ" Belediye meclisi üyelerine ihtiyaçları olduğunu belirten Yavaş, "Haymana'da söylediğimi burada söylemeyeceğim, onu söyleyeyim; çünkü merkezden bütün ilçelerimizde rakibimden fazla oy almak istiyorum. Haymana'da şunu söyledim. Benim iş Ankara'da garantileşti. Allah'a çok şükür bakın televizyonlara artık Ankara konuşulmuyor varsa yoksa İstanbul. Haymana Belediye Başkanı olarak bizim adayımızı seçin. Bana da oy vermeyin önemli değil" dedi. "BİR ELİN VERDİĞİNİ HİÇ KİMSE GÖRMÜYOR" Ankara’da uyguladıkları yenil nesil belediyeciliği dile getiren Yavaş, şunları söyledi: "Ankara'da uyguladığımız yeni nesil belediyecilik; hesap vermeyi, şeffaf olmayı artık Türkiye'nin her yerine yayacağız. Ankara'dan başlayacağız. Ankara'daki öğrenciler kendi iline, ilçesine gittiği zaman diyecekler ki biz Ankara'da okuduk. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ihaleleri canlı yayınlıyordu. Siz niye yayınlamıyorsunuz diye oradaki belediye başkanlarına soracak. Ankara'daki belediye başkanı yaptıkları ihalelerin hepsini açık açık, şeffaf bir şekilde yayınlıyordu. Siz niye yapmıyorsunuz diye onlara da soracak ve inşallah bu yol olacak. Eskiden paket paket dağıtıp gözüne soka fotoğraf çeke çeke yapılıyordu. Şimdi bir elin verdiğini hiç kimse görmüyor. Projesi yok diyorlar bize. Ondan sonra da bizim yaptıklarımızı projeye ilişkin şöyle sunuyorlar. ‘Ben başkent kart çıkaracağım. İçine para yükleyeceğim’ diyor. 3 yıldır uyguluyoruz zaten. Nerede yaşıyorsunuz? Hiç olmazsa şunu söyle; Ankara'da başkent kart var. Ben devam ettireceğim. Daha fazla para vereceğim. Çünkü bol keseden veriyor. Emeklilere 5 bin verecekmiş. Bir milyon 100 bin emekli var Ankara'da. Ben de diyorum ki siz şu anda belediye başkanısınız. Emekliler 7 aydır mağdur. Yedi kuruş verdiniz mi bir tanesine? Biz düzenli şekilde iki yüz bin kişiye doğal gaz ve et yardımı yapıyoruz." *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.