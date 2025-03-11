Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mansur Yavaş'tan Öcalan sorusuna yanıt

        Yavaş: Toplumun tamamını memnun edecek bir proje ortaya çıkmadan, ortaya çıkacak projelerin hepsi çöptür

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Öcalan'ın çağrısına ilişkin kendisine yöneltilen sorulara, "Önce silah bırakılacak. Ondan sonra şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tamamını ikna edecek bir proje ortaya çıkması lazım. Toplumun tamamını memnun edecek bir proje ortaya çıkmadan, onları ikna etmeden ortaya çıkacak projelerin hepsi çöptür" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 22:59 Güncelleme: 11.03.2025 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mansur Yavaş'tan Öcalan sorusuna yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Kalecik ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Yavaş, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, kendisine yöneltilen, SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

        “Bir anlaşma meydanda. Anlaşmanın en beğendiğim maddesi, 5'inci madde. Diğerlerini beğendiğimi söyleyemem. Bir an evvel Suriyelilerin dönmesini istiyorlar. İnşallah o şartları gerçekleşir. Orada asıl tereddütlü olan bizim sınırlarımızı tehlikeden koruyacak olan bir madde olması çok önemli. Çünkü biz zaman zaman operasyon yapıyoruz. Bu operasyonları engelleyecek bir şey olmaması lazım. Açıkçası SDG’nin, YPG’nin silah bırakması gibi şeyleri hiç duymadık şimdiye kadar. Gelişmeleri ihtiyatlı izliyoruz. Şimdiden açıklama yapmak mümkün değil. Orada yaşanan iç karışıklıklar da dikkatle takip edilmelidir. Henüz devlet olma aşaması ortada yok. Onun için oldukça tehlikeli bir durum var. İzlememiz lazım. Öncelik Türkiye’nin güvenliğidir."

        Yavaş, Öcalan'ın çağrısına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

        "Ateşkes çağrısı yapıldı. Düzgünce silah bırakma çağrısı yapılmadı. Hatta bu işin mimarı diyebileceğimiz Sayın Bahçeli de bugün ‘ateşkes değil silah bırakma olması lazım’ dedi ve özellikle terör örgütünün özellikle Suriye’deki kanadının da hiçbir şekilde silah bırakma gibi bir söz telaffuz etmediği gösteriyor. Durum böyleyken konuşmanın hiçbir anlamı yok. Yani ‘Terörsüz Türkiye’ adı altında daha Cumhurbaşkanıyla bile bu heyetler görüşmeden ve silah bırakılmamışken görüşmeler anlamsız kalıyor. Önce silah bırakılacak. Ondan sonra şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tamamını ikna edecek bir proje ortaya çıkması lazım. Toplumun tamamını memnun edecek bir proje ortaya çıkmadan, onları ikna etmeden ortaya çıkacak projelerin hepsi çöptür."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Habertürk Anasayfa