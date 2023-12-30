Mansur Yavaş: Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı 'Atatürk' posterleriyle donatıyoruz

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi kriz yaşanırken, ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donattıklarını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

DHA'nın haberine göre; Yavaş, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.