Mansur Yavaş: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemde | Son dakika haberleri

Mansur Yavaş: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemde | Son dakika haberleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı ön seçim adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantısına katılmadı. Yavaş, "İzliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Belediyeler Birliği (TTB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı “Gel, Seç, Tarihe Geç” ön seçim toplantısında konuştu.

Yavaş, "Ben açıklamalarını yaptım. Hayırlı olsun dedim ön seçim. İzliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" dedi.