Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, Habertürk'te Teke Tek Seçim Özel' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Mansur Yavaş'ın açıklamalarından satırbaşları:

SAHTE SENET İDDİALARI

Tecrübeli avukat sahte senet vermez. Davanın değeri 10 milyon dolar civarında faizleriyle beraber. İşimizi resmi yapmak istediler. Biz 600 bin dolara anlaştık. Biz vergileriyle beraber 300 bin dolar düşeceğini hesap ederek 600 bin dolara anlaştık. Biz Necmettin Kesgin'in davasını almadık. Döviz bürom var diyerek bana kendi senedini verdi. Biz icraya verdik. Kendine ulaşamadım. İcraya verdikten sonra imza onun çıkmadı. Biz para cezasına çaptırılınca uyku uyuyamadım. Bu senedin sahte çıktığını orada ki hakim gördü. Dava sonuçlandı. 6,5 yıl hapsi istinafta. Sanığın Gazi Üniversitesi'ne sahte geçişi ortaya çıkıyor. ÖSYM belgesini sahte düzenliyor. Biz bilgisayarı verdiğimizde çok sayıda çocuk pornosu çıktı. Bu şahsın tutuklu olması lazımdı.

Biz bu firmanın 2013 yılında davasını takip ediyoruz. Daha başka davalarımızda var. 30 milyon liralık başka bir davası daha var. Onlar da dava açtı. Alınmayan paraya fatura falan kesilmez. Kim kimi kullanıyor bu arada bilinmiyor.

"TARİHİ FARK YİYECEKLER, PİŞMAN OLACAKLAR"

20 bin işçiyi işten çıkaracak dediler. Kirli siyasetin dayandığı nokta yargıya kadar geldi. Bu şehir bu iğrenç oyunu bozacak. Böyle devam eden dosyanın bir amacı olabilir o da adli yargılamayı etkilemek. 10 yıl belediye başkanlığım var. Bu olay ters tepecek. Tarihi fark yiyecekler, pişman olacaklar. Bu dosyalar aynı gazeteye gitti. Anketler artıkça bunu çıkardılar ortaya. Benim Necmettin Kesgin ile bir arkadaşlığım yok. Ben asla temsil etmedim.

SEZAİ TEMELLİ'NİN AÇIKLAMASINA YANIT

Mansur Yavaş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin seçimlere ilişkin ifadeleri hakkında, "Ben herkese hizmet etmek zorundayım. Mansur Yavaş'ın kaybetmesini isteyen birinin sözü bu. Kendileri terörle alakalarını kesmediği sürece bizimle işbirliği yapamaz. Bizim gelen köken belli. Benim arkamda millet var. Ben İstanbul'da, İzmir'de duymuyorum böyle belaltı siyaset" dedi.

Yavaş sözlerini sürdürdü:

"Saçmalamış, tek kelimeyle saçmalamış. Ben Ankara'da yaşayan 6 milyon kişiden oy istiyorum. Kim olduğuna, neci olduğuna bakmıyorum. Ben herkesten vergi alıyorum, herkese hizmet etmek durumundayım. Mansur Yavaş'ın seçim kazanacağını isteyeceğini söyleyecek birisinin sözü değil. Kendisine mesajımı yazdım. NBiz herkesten oy istiyoruz, kimse bedel ödetemez. Kendilerinin terörle alakalarını kesmedikçe bizden uzak durun diye açık açık söyledik. Biz PKK'ya yakın duranlarla işbirliği yapacak insanlar mıyız, geldiğimiz köken belli."

"PKK'NIN PENÇESİNDEN KURTARILMALI"

Programın devamında HDP'lilerle ilgili soruyu yanıtlayan Mansur Yavaş, "Ben HDP'lileri terörist olarak görmüyorum. HDP'lilerin topluma kazandırılmasını düşünüyorum, tek adam pençesinden kurtarılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir söz de etmedim. 7 Haziran'da HDP 80 milletvekili çıkarmıştı, 1 Kasım'da 40'a indi, yarısı AK Parti'ye verdi. HDP'nin hepsini terörist olarak görmek yerine, bir kısmını PKK'nın pençesinden kurtarmak gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU KEZ MİLLET İTİFAKI VAR"

Birincisi geçen seçimden dolayı ne deseler haklılar. Hatalarımız da var. Bu kez millet ittifakı var. Mansur Yavaş gönüllüleri olarak gönüllüler var. Buna ben bir görev olarak bakıyorum. İnsanlar artık bu konular yüzünden oy kullanmak istemeyecekler. Oyların 2 milyonu aşacağını düşünüyorum. her gittiğim yerde sandığa sahip çıkacağız diyorum. İnsanlar çok hevesliler hiç bir eksiğimiz yok. İlçelerde de Millet İttifakı'nın adayları var.

"AĞAÇ İTHAL ETMEYECEĞİZ, ÜRETİM DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Ankara'nın sorunları aynı. Trafik, metro, su sıkıntıları devam ediyor. Musluktan hala su içilemiyor. Belediyenin yapması gereken faaliyetler devam edecek. Biz sorduk ne bekliyorsunuz dedik. İşsizlik çıktı. Belediye işsizliği çözebilir. Daha çok üretmek için daha çok işçi lazım olacak. Fuar alanları, organize sanayiler çok önemli. Benim neden projem olmasın, ben meydanlarda bunu anlatmıyorum. Ağaç ithal etmeyeceğiz, üretim desteği vereceğiz.

"ANKARA'NIN ÖNCELİĞİ İŞSİZLİK"

Sayın Gökçek görevden alındı. Belediyenin hangi işi aksıyor? Biz ne yapıp yapıp Ankara'daki ekonomiyi ayağa kaldırmak gerekiyor. Biz Ankaralıların parasını harcıyoruz. Ankara'da katrilyonlarca para ölü yatırıma yapıldı. Mustafa Tuna'nın yaptığı işler beni haklı çıkarıyor. Ankara'nın önceliği işsizlik. Böyle çılgın projelerle işimiz yok. Biz Ankara'da kirli siyaseti toprağa gömmeye talibiz. Asfalt katılım payını kaldıracağız. Ulaşımla ilgili mesai saatlerini değiştirmeyi düşünüyoruz.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda CHP'den istifa edip etmeyeceği yönündeki soru üzerine Yavaş, "Seçimden sonra CHP'den istifa etmeyeceğim" dedi.