Mansur Ark ile Reyhan Karaca aşk mı yaşıyor?
Bir döneme damgalarını vuran şarkıcılar Mansur Ark ile Reyhan Karaca'nın görüntüleri ve yapılan yorum aşk dedikodularını beraberinde getirdi
Giriş: 20.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:20
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"90'lar partileri"nde birlikte sahne alan Mansur Ark ile Reyhan Karaca, Antalya'da görüntülendi.
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DJ Hakan Küfündür, Mansur Ark ile Reyhan Karaca'nın denizde çekilen görüntülerini yayımladı.
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Küfündür paylaşıma, "Hadi bakalım, mutluluklar" mesajını yazdı ve kalp emojisi koydu.
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Bu görüntüler, "Mansur Ark ile Reyhan Karaca aşk mı yaşıyor?" sorularını beraberinde getirdi.
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