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        Manson tarikatının üyesiydi: 53 yıl sonra tahliye edildi

        Charles Manson'ın tarikatının üyelesi olarak 2 cinayet işleyen Leslie Van Houten, 53 yıl sonra tahliye edildi.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 09:26
        • 1

          Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü. 

        • 2

          Manson ailesi tarikatının eski üyesi Leslie Van Houten, 1969 yılında iki canavarca cinayetteki rolü nedeniyle ömür boyu hapis cezası almıştı.

        • 3

          Hapse girdiğinde 19 yaşında olan Leslie Van Houten Los Angeles'ın varlıklı isimlerinden sayılan Leno LaBianca ve Rosemary LaBianca cinayetini işlediğini itiraf etmişti.

        • 4

          California Islah ve Rehabilitasyon Departmanı, Van Houten'in dün 'şartlı tahliye gözetimi için serbest bırakıldığını' söyledi.

        • 5

          Leslie Van Houten bundan önce de 5 kez şartlı tahliye başvurusu yapmış ancak bu kabul edilmemişti.  

        • 6

          Avukatı Nancy Tetreault, Leslie Van Houten'in sabahın erken saatlerinde hapishaneden salıverildiğini ve geçici barınağa götürüldüğünü söyledi.

        • 7

          Associated Press'in haberine göre Leslie Van Houten, 1 yıl boyunca geçiş süreci evinde kalacak ve modern hayata adapte olmaya çalışacak. 

        • 8

          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        • 9
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