Manson tarikatının üyesiydi: 53 yıl sonra tahliye edildi
Charles Manson'ın tarikatının üyelesi olarak 2 cinayet işleyen Leslie Van Houten, 53 yıl sonra tahliye edildi.
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Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü.
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Manson ailesi tarikatının eski üyesi Leslie Van Houten, 1969 yılında iki canavarca cinayetteki rolü nedeniyle ömür boyu hapis cezası almıştı.
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Hapse girdiğinde 19 yaşında olan Leslie Van Houten Los Angeles'ın varlıklı isimlerinden sayılan Leno LaBianca ve Rosemary LaBianca cinayetini işlediğini itiraf etmişti.
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California Islah ve Rehabilitasyon Departmanı, Van Houten'in dün 'şartlı tahliye gözetimi için serbest bırakıldığını' söyledi.
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Leslie Van Houten bundan önce de 5 kez şartlı tahliye başvurusu yapmış ancak bu kabul edilmemişti.
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Avukatı Nancy Tetreault, Leslie Van Houten'in sabahın erken saatlerinde hapishaneden salıverildiğini ve geçici barınağa götürüldüğünü söyledi.
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Associated Press'in haberine göre Leslie Van Houten, 1 yıl boyunca geçiş süreci evinde kalacak ve modern hayata adapte olmaya çalışacak.
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* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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