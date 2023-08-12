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        Haberler BBC Dünya Manş Denizi'nde batan göçmen teknesinde 6 kişi hayatını kaybetti

        Manş Denizi'nde batan göçmen teknesinde 6 kişi hayatını kaybetti

        Göçmenleri taşıyan bir teknenin İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'nde batması sonucu altı kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 12.08.2023 - 16:50
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        Manş Denizi'nde batan göçmen teknesinde 6 kişi hayatını kaybetti
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        Göçmenleri taşıyan bir teknenin İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'nde batması sonucu altı kişi hayatını kaybetti.

        AFP'nin haberine göre Fransız sahil güvenlik kurumu Premar'dan bir sözcü beş ila 10 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

        Yetkililer, İngiliz ve Fransız sahil güvenlik ekiplerinin tekneden yaklaşık 50 kişiyi kurtardığını kaydetti.

        Fransız yetkililer, Cumartesi günü erken saatlerde yoldan geçen bir geminin Calais yakınlarındaki Sangatte açıklarında aşırı yüklü bir teknenin zor durumda olduğuna dair alarm verdiğini söyledi.

        Fransız cankurtaran botu olay yerine ulaştığında, denizde yardım çığlıkları atan çok sayıda insan buldu. Halihazırda ManşDenizi'nde göçmen taşıyan başka bir tekneyle ilgilenen İngiliz cankurtaran botu da kurtarma operasyonuna katıldı.

        Kurtarma ekipleri suda hayatta kalanları ve cesetleri aramaya devam ediyor. Tekneler çoğunlukla aşırı yüklü olduğundan kaç kişi olduğunu kestirmek zorlaşıyor.

        Kurtarma botlarından birindeki bir gönüllü, Reuters haber ajansına göçmenlerin batan tekneden su çıkarmak için ayakkabılarını kullandıklarını söyledi.

        Bir Fransız savcı AFP haber ajansına yaptığı açıklamada belirlenen ilk kurbanın 25-30 yaşlarında Afgan bir erkek olduğunu söyledi.

        Kurtarma ekipleri bu hafta yedinci kez insanları sudan çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

        Mülteci Konseyi İcra Kurulu Başkanı Enver Solomon kurtarma ekiplerine teşekkür etti ve İngiltere hükümetini "düzenli ve insani bir iltica sistemi" oluşturmaya çağırdı.

        Manş Denizi, her gün 600 tanker ve 200 feribotun geçtiği dünyanın en tehlikeli ve en işlek deniz yollarından biri.

        İçişleri Bakanı Suella Braverman yaşananları "trajik bir can kaybı" olarak nitelendirdi.

        Dover Milletvekili Natalie Elphicke, olayın Fransa kıyılarında ortak devriye ihtiyacını ortaya koyduğunu belirterek "Bu aşırı kalabalık ve denize elverişsiz ölüm tuzaklarının Fransız yetkililer tarafından ilk etapta Fransız kıyılarından ayrılmaları engellenmeli" dedi.

        İngiltere resmi rakamlarına göre son iki gün içinde 1000'den fazla kişi Manş Denizi'ni geçmek için yolculuk yaptı.

        Olay, hükümetin göçmenleri yerleştirmeyi planladığı bir mavnada lejyoner hastalığına yol açan bir bakterinin tespit edilmesi nedeniyle göçmenleri tahliye etmesinin ardından meydana geldi.

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