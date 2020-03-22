"Asıl mesele, herkesin yakında bunu aşması... Gerisi çok da önemli değil. Son haftalarda şimdiki ve eski takım arkadaşlarım, yöneticiler, taraftarlar beni çok etkiledi. Her gün beni aradılar, binlerce mesaj aldım. Tüm insanlar ben ve ailem için endişelendiler. Eğer bu virüse pozitif yanıyla bakmak gerekirse etrafınızdaki insanların ne kadar önemli olduklarını bana gösterdi"