Trabzonspor'un, Alanyaspor'dan transfer ettiği Siopis, bordo-mavililerin 157. yabancı transferi oldu. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan Bruna Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo-mavililer, iki oyuncunun transferinin ardından İsveç'in Göteborg Kulübü'nden Marek Hamsik'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Koita ve Andreas Cornelius'nun ardından Siopis'i de renklerine bağladı.

Yeni transfer Siopis'in ise ilginç istatistiği dikkat çekti. Platanias,Panionios, Olympiakos, Aris Saloniki ve Alanyaspor formalarını giyen oyuncu, 239 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırabildi. 73 defa formasını giydiği Alanyaspor'da gol atamayan Siopis, bu alandaki şansızlığını Trabzonspor'la kırmayı hedefliyor.