Trabzonspor, şehre getirdiği Manoel Messias ve Manuel Da Costa ile ilgili borsaya bildirimde bulundu.

MANOEL MESSIAS

Bordo-mavili takım, 1,5 yıllık kiralanan Manoel Messias için 2020-21 ve 2021-22 sezonları sonunda 1 milyon 250 bin euro'luk opsiyonları kullanabilecek. Oyuncu sezon sonuna kadar 400 bin euro maaş alacak.

KAP'a yapılan bildirimler şöyle:

"Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir.

Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre futbolcuya;

2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde,

2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR,

2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

MANUEL DA COSTA

Da Costa ile ilgili yapılan bildirim ise şöyle:

"Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."