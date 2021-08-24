Manitas'tan 'Kim?'

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"Manitas" ikilisi, müziği ile dinleyeni eski dönemlere yolculuğa çıkaran "Kim?" şarkısında ve klibinde, geçmiş dönem imajlarını yeniden yaşatıyor.

"Manitas"tan Selin Dumlugöl'ün yönetmenliğini üstlendiği klipte yer alan zenne ve dansları, bir masa etrafında yer alan insanlar ve özenle hazırlanan mekan ve dekorasyon büyük ilgi uyandıracak.

Klip, günümüzde bir antikacıda, başrol oyuncusunun kutuyu açması ile birlikte başlıyor ve ekip, proje ile ilgili duygularını, "Kim?' bir ilk görüşte aşk hikayesi. O anın heyecanıyla ağızdan dökülenler... Bir yandan körü körüne, bir yandan da 'Acaba?' diyerek, temkinli. Belki bir yeniden doğuş, belki de sadece keyifli bir an... Biz de bilemiyoruz. Aşkı arayan kalplere -bizim deyimimizle- postmodern Osmanlı tınılarıyla ortak olmaya ve her zamanki gibi sizi dans ettirmeye geliyoruz." şeklinde ifade ediyor.

Sözleri Defne Angın, müziği ise Selin Dumlugöl imzası taşıyan projenin prodüktörlüğünü Mert Kasap üstlendi. "Kim?" şarkısının düzenlemesi ise Mert Kasap, Mert Sever ve Onur Taşkan tarafından yapıldı.

"Manitas" ikilisinin yepyeni teklisi "Kim?" ve klibi tüm dijital platformlarda yerini aldı.