29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla bir döneme damgasını vuran Manisaspor, TFF 3. Lig’de Şile Yıldızspor’a sahasında 3-0 mağlup olarak, bitime 8 hafta kala amatör lige düştü.
FUTBOLCULAR BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Geçmişte, Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin ve Hakan Balta gibi isimlerin forma giydiği kadrosuyla 2005-2012 yılları arasında iki farklı dönemde Süper Lig’de yer alan Manisaspor, yaşadığı finansal problemlerle nedeniyle süper ligden amatör lige kadar geriledi. Mücadele ettiği TFF 3. Lig’de Manisa 19 Mayıs Stadı’nda ağırladığı Şile Yıldızspor’a 3-0 mağlup olan Manisaspor’un sezonun bitmesine 8 hafta kala amatör lige düşmesi kesinleşti. Maç sonrası Manisaspor’un genç futbolcuları büyük üzüntü yaşadı. Taraftarlar destekleriyle maç sonu futbolcuları teselli etti.
ZOR GÜNLER GEÇİRDİ
Yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle süper Lig'den amatöre lige kadar düşen Manisaspor’un tarihinin en zor dönemlerini yaşadı. 2019 yılında yarım asırlık kulübün kasap esnafına olan et ürünleri borcu nedeniyle şampiyonluk kupaları haczedildi. Satışa çıkarılan kupaları haciz ettiren kasap esnafı, et ve çeşitli ürünlerin borcuna karşılık 59 bin TL’ye satın aldı. Yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası sürekli puan silme cezaları ve transfer yasaklarıyla mücadele eden siyah-beyazlılar, elektrik, su ve doğal gazı kapatılan tesislerde zor şartlar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye çalıştı. Kurdukları genç kadro ile TFF 3. Lig’de de tutunamayan Manisaspor, önümüzdeki sezon amatör ligde yoluna devam edecek.
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