Manisaspor'a puan silme cezası

TFF 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'a 6 puan silme cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, bir dönem siyah-beyazlı ekipte forma giyen Bulgar stoper Daniel Dimov, kulüpten alacaklarına karşılık FIFA'ya başvurdu.

FIFA da geçen sezon 3. Lig'e düşen Manisaspor'a, eski futbolcusuna borçları nedeniyle 6 puanının silinmesi yaptırımı uyguladı.

Manisaspor, bu nedenle TFF 3. Lig 1. Grup'a eksi 6 puanla başlayacak.

Manisaspor'a, önceki sezonlarda forma giyen yabancı futbolcularına olan borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamaması dolayısıyla 2017-18 sezonunda 12, geçen sezon da 15 puan silme cezası verilmişti.

Finansal sorunlarla mücadele eden kulübün kupaları da geçen sezon kentteki bir kasaba olan borç nedeniyle haczedilmişti.