Manisalı tamirci "geri vitesli ve 3 tekerlekli motosiklet" yaptı

Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan 20 yıllık motosiklet ustası Ekrem Özçetin, kullandığı sepetli motosikletten memnun kalmayınca kendi tekerlekli taşıtını yapmaya karar verdi.Orijinal motosikletin arka tekerleğini söken, bunun yerine hurdaya ayrılmış bir otomobilden aldığı dingili bağlayan Özçetin, bu aksa aynı araçtan söktüğü şanzımanı montajladı.Bu sayede motosikleti 3 tekerlekli hale getiren Özçetin, taşıtının çekiş gücünü artırdı ve şanzımanla da motorlu aracına geri geri gitme kabiliyeti kazandırdı.Böylelikle araç 4 ileri bir geri pedallı vitese sahip oldu.Ekrem Özçetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletini gören herkesin çok şaşırdığını ve kendisine nasıl yaptığını sorduklarını söyledi.Yıllardır motosiklet tamirciliği yaptığını anlatan Özçetin, şunları kaydetti:"Bu motosikleti tarlada kullanmak için tasarladım. Mevcut motosikletlerin lastikleri ufak olduğu için toprak zeminde sorun yaşıyoruz. Ondan dolayı bu motosikletin lastiklerini büyük yaptık. Şu anda kullanımı çok rahat. Motosikletin geri gitme özelliği ise çok beğenildi. Yenilerini yapmam için teklif alıyorum. Trafiğe çıkışı için izin konusunu yetkili kurumlara soruyoruz."Oto tamircisi Bayram Opak da Ekrem Özçetin ile bu süreçte fikir alışverişinde bulunduklarını anlatarak emeklerinin karşılığında çok güzel bir tasarım ortaya çıktığını ifade etti.Otomobil bilgisinden yola çıkarak Özçetin'e fikirler verdiğini aktaran Opak, "Yaptığımız hesaplamalarla sepetli motosikletlerde karşılaştığımız savrulma, toprağa saplanma gibi sorunlar ortadan kalktı. Eskiden virajlarda dönmeyen motosiklet, şimdi virajlarda savrulmadan yoluna devam ediyor. Geri vites eklentisi de ayrı bir güzellik kattı." diye konuştu.
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