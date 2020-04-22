Manisalı müzik öğretmenlerinden yöresel şiveyle "Evde Kal" türküsü

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Demirci ilçesinde görevli müzik öğretmenleri Mehmet Ali Kafadar, Onur Çalhan, Sadık Can Seven ve Hamza Canpolat, virüs salgını nedeniyle yetkililerce sık sık yapılan "Evde kal" çağrılarına dikkati çekmek için sanatçı Özay Gönlüm'ün "Mendil verem mi" türküsünü uyarladı.
Yöresel şiveyle söyledikleri "Elindeki Virüsü Yudur Demircim Yudur" adını verdikleri şarkıya klip de çeken müzik öğretmenleri, sosyal medya aracılığıyla yayımladıkları klipte kişisel hijyene, maske kullanımına ve izolasyona vurgu yaptı.
- "Okyanustaki bir damla kadar katkımız olsun istedik"
Klibi hazırlayan öğretmenlerden Mehmet Ali Kafadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikle kendilerini ifade edip, salgınla ilgili hassasiyetlere dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Bizim de bu mücadele de okyanustaki bir damla kadar ufacık bir katkımız olsun istedik. 4 müzik öğretmeni evlerimizden bir klip çektik." dedi.
Kafadar, gruptaki öğretmenlerin bu çalışmadan büyük keyif aldığını anlatarak, "Amacımız çarşıya çıktığımızda maskesi, eldiveni olmayan ve sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlarımızı uyarmak, farkındalık uyandırmaktı. Demirci halkı başa olmak üzere herkesi bilinçlendirmek istedik." diye konuştu.
Klibi sosyal medyada paylaştıktan sonra büyük ilgi gördüğüne aktaran Kafadar, şunları kaydetti:
"Şarkının sözlerini yöresel şiveyle yazmayı tercih ettik. Bu yüzden çok beğenildi. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere genel olarak tüm bakanlarımız süreci çok iyi yönetiyorlar ve tedbirleri nokta atışı ile alıyorlar. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu süreçte fedakarca çalışan herkesi desteklemek amacıyla böyle bir çalışma ortaya çıkardık."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!