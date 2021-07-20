Manisalı muhtar, sadece aşı olanların katılabildiği çekilişle bir talihliye koç hediye etti

İlçeye bağlı 700 nüfuslu Akçapınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Hayri Türk, salgınla mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmalarına destek vermek için harekete geçti.
Tüm aile bireyleri aşı olan hanelerden birer kişinin katılabildiği bir çekiliş organize eden muhtar Türk, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden ve hane hane gezerek çekilişi duyurdu.
Yaklaşık 100 ailenin birer isimle katıldığı çekiliş, muhtarlık önünde yapıldı. Çekiliş sonucu Özçiftçi Ailesi adına Abdülkadir Özçiftçi, koçun sahibi oldu.
Muhtar Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşıya karşı farkındalığı artırmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Sağlıkla imtihan olduğumuz bu günlerde korona belasından kurtulabilmek için mutlaka aşı olmamızın gerekliliğinin farkına vardım. Bu farkındalığı da mahallemizde yaratmak için bir kampanya başlattık. Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın başlattığı koronavirüs aşı kampanyasına 'bizim de bu tencerede bir tuzumuz olsun' diyerek destek olmak için yola çıktık. Mahalleli ilgi gösterdi. Aşımızı olalım koronayı evimizden kovalım." dedi.
Mahallede aşılama oranının yüzde 80'lere ulaştığını söyleyen Türk, bunu yüzde 100'e çıkarmak için gayret ettiğini aktardı.
Abdülkadir Özçiftçi adına koçu alan babası Veli Özçiftçi ise ailece aşı olarak kendilerini güvene aldıklarını, şansın yardımıyla bir de koç sahibi olduklarını belirterek, herkesi aşı olmaya davet ettiğini dile getirdi.
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