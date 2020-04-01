Manisalı ikizler bisiklet için biriktirdikleri parayı "Milli Dayanışma"ya bağışladı - MANİSA

AA

İlçeye bağlı Aksoy Mahallesi'nde yaşayan Yakup ve Gülizar Ateş çiftinin ikiz çocukları Yusuf ve Yağız, yaklaşık bir yıldır kumbarada biriktirdikleri bisiklet paralarıyla bu yaz bisiklet almanın hayalinin kuruyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında açıkladığı kampanyadan haberdar olan ikizler, ailelerine giderek, bisiklet almak için biriktirdikleri harçlıklarını bu kampanyaya bağışlamak istediklerini iletti.

Çocuklarının bu kararı karşısında şaşıran Ateş çiftçi, kumbaralardan çıkan 675 lirayı bankaya götürerek, kampanya için açıklanan hesap numaralarına yatırdı.İkizlerde Yağız Ateş, kardeşi Yağız ile bir yıldır bisiklet alabilmek için para biriktirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bu parayı bağışladık çünkü ülkemizi çok seviyoruz." dedi.

Yusuf Ateş de kampanyayı televizyondan haberleri izlerken gördüğünü dile getirerek, "İnsanları sağlığı bizim bisikletimizden daha önemli. Biz bize yeteriz Türkiyem." diye konuştu.Anne Gülizar Ateş de ikizlerinin bağış talebi karşısında önce şaşırdıklarını daha sonra gururlandıklarını anlatarak, "Onlarla gurur duyduk, birlikte bankaya gittik, bağışımızı yaptık. Bu sırada bisikletlerini bu davranışlarından ötürü biz almaya karar verdik." ifadelerini kullandı.