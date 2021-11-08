İstanbul'da özel bir üniversitenin fizik bölümünden mezun olduktan sonra bir süre gazetecilik yapan, özel bir şirkette satış personeli olarak çalışan Atalay, 8 yıl önce Demirci'ye gelerek çiftçiliğe adım attı.
İlçedeki 250 dönüm arazisine Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı tescilli meyve fidanlarını diken Atalay, ağaçların verime geçmesiyle tonlarca Japon eriği, ayva ve kiraz üretmeye başladı.
Yöre sakinlerine istihdam olanağı da sunan Atalay, ürettiği meyveleri iç ve dış pazara göndermeye başladı.
Fatih Atalay, AA muhabirine, geçen yıl 90 ton Japon eriği ürettiğini belirterek, bu ürünlerin tamamına yakınını Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri ve Madagaskar'a ihraç ettiğini anlattı.
Geçen yıl ayvanın da ilk hasadını yaptıklarını dile getiren Atalay, "Ayva arazimiz toplamda 60 dönüm. 2020 yılında 8 ton hasat yaptık. Bu yıl 20 ton ürün bekliyoruz. Bahçemiz tam verime geldiğinde her yıl 100 ton ayva hasadı yapacağız. Rakımı 680 ile 720 arasında değişen Demirci, meyvecilik için çok uygun, su problemi de yaşanmıyor." dedi.
Deneme amaçlı 10 dönüm alanda topraksız saksıda yaban mersini üretmek için çalışmalara başladıklarını bildiren Atalay, "Ziraat mühendislerimiz ile alanda sürekli inceleme yapıyoruz. Suyumuz göletten geldiği için yağmur suyu olması sebebiyle pH oranı çok düşük, bu da yaban mersini için bulunmaz bir nimet." diye konuştu.
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