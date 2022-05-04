Oğlu ve yeğenini bıçakladı

AA

Manisa Şehzadeler'e bağlı Göktaşlı Mahallesi'nde yaşayan H.A. boşanma aşamasında olduğu eşi F.A. (40) ile tartıştı. Komşularının haber vermesiyle oğlu Y.A. (18) ve yeğeni Ö.H. (20) eve geldi. Bu sırada çıkan arbede de H.A. oğlu ve yeğenini bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, H.A'yı gözaltına aldı, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağa el konuldu.