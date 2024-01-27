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        Haberler Gündem Manisa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - En son haberler

        Manisa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen zincirleme kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 23:48 Güncelleme: 27.01.2024 - 23:50
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        Manisa'da zincirleme kaza: 2 ölü
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        Akhisar-Balıkesir kara yolunda Gökçeahmet Mahallesi kavşağı yakınlarında, Yılmaz Uçar yönetimdeki otomobil, G.K'nin kullandığı 1şehirler arası yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        Otobüsle çarpıştıktan sonra savrulan otomobile, arkadan gelen iki otomobil çarptı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kazada otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Yılmaz Uçar olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi Sevcen Uçar (56) da hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        Kaza nedeniyle yolda bekleyen araçlara, arkadan gelen araçların çarpması sonucu bir kaza daha meydana geldi.

        YOL TEK TARAFLI TRAFİĞE AÇILDI

        Kazalarda, diğer araçlarda bulunan F.Y. ve K.M.Ç. ile 10 yaşındaki A.Y. 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar’daki hastanelere sevk edildi.

        Kazayla ilgili incelemeler devam ederken yol tek taraflı olarak trafiğe açıldı.

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        #Manisa
        #yılmaz uçar
        #sevcan uçar
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