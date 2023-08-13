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        Haberler Enerji Manisa’da GES’lerle 28 milyon TL’lik elektrik üretimi yapıldı - Enerji Haberleri

        Manisa’da GES’lerle 28 milyon TL’lik elektrik üretimi yapıldı

        MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve Alaşehir'de inşa ettiği güneş enerji santralleriyle bugüne kadar 28 milyon TL elektrik üretimi yaptı. Hayata geçirilen projeler ile hem Manisa'nın doğası korundu, hem de elde edilen gelir Manisa'ya tekrar yatırım olarak geri döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 14:37
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        GES'lerle 28 milyon TL'lik elektrik üretimi
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        Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yenilenebilir enerji kaynaklarını da kullanarak önemli projelere imza atıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığında yürütülen güneş enerji santrali yatırımları sonrasında ilk olarak Manisa merkez atıksu arıtma tesisi ile Yunusemre’nin Seyitli Mahallesi'nde toplam 2 megavat gücünde tesisler inşa edildi. Ardından içinde bulunduğumuz 2023 yılında Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi'nin olduğu alanda 1 megavatlık bir tesis daha Manisa’nın geleceğine kazandırıldı.

        5 MEGAVATLIK TESİS SON AŞAMADA

        MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi'nde 5 megavatlık bir tesis daha inşa ediyor. Çalışmaların son aşamaya geldiği tesis ile üretilen elektrik miktarı daha üst seviyelere taşınacak.

        “ÇEVRECİ YATIRIMLARA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Çevreci yatırımlara büyük önem veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de güneş enerji santralleri. Bu yatırımlarımız ile enerji maliyetlerimizi ciddi oranda azaltıyoruz. Ama en önemlisi çevremizi koruyoruz. Karbon salınımını azaltarak ülkemizin hatta dünyamızın geleceğini koruma altına alıyoruz. 3 tesisimiz ile bugüne kadar 28 milyon TL’lik bir rakama denk gelen elektrik üretimi yaptık. Seyitli’deki 5 megavatlık tesisimizi de kısa bir süre içerisinde faaliyete alacağız. Seyitli’deki tesis de faaliyete alındığında 14 milyon kilovat saatlik güç ile enerji maliyetimizin yüzde 15’ini güneş enerji santrallerinden karşılayacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz. Manisa’yı mutlu yarınlara taşıyacak projelerimiz ile kazanan yine Manisa ve Manisalı hemşehrilerimiz olacak” dedi.

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