Manisa’da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerindeki apartmanda Zafer Z. (65), tartışma sırasında eşi Huriye Z.'yi mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Huriye Z., sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen ekipler, karın bölgesinden bıçaklanan 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinin cenazesi başında bekleyen Zafer Z., suç aletiyle gözaltına alındı.

Huriye Z.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.