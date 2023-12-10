Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa’da dehşet! Eşini ve kayınbiraderini öldürdü

        Manisa’da aile faciası: Eşini ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşini ve kayınbiraderini öldüren bir kişi, ardından intihar etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 21:07 Güncelleme: 10.12.2023 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da dehşet! Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'daki korkunç Olay, saat 15.30 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Turantekin, araçla geldikleri ormanlık alandaki boş bir arazide, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alaattin Turantekin yanında getirdiği silahla eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik’i vurarak öldürdü.

        Aynı silahı başına doğrultan Alaattin Turantekin tetiği çekerek yaşamına son verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaptıkları incelemede 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Habertürk Anasayfa