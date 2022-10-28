Celepler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

AA

Hayvan ticareti yapan H.H.G. (45), kendisiyle aynı işi yapan ve rekabetten dolayı aralarında husumet bulunan Ö.O. (50) ve oğlu Y.O. (27) ile Yunus Emre Caddesi'nde karşılaştı.

Sözlü münakaşayla başlayan kavgada H.H.G, Ö.O'yu bacaklarına tabancayla ateş ederek, Y.O'yu da darp ederek yaraladı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Celep, hayvan ticareti ile uğraşan kişiye denir.