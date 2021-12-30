Manisa’da 78 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hafsasultan Mahallesi'nde bir tekel büfesine baskın düzenledi.

AA'nın haberine göre; baskında, iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki bulundu.

İş yeri sahibi O.S.(50) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.