Manisa’da 4 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı
Giriş: 11.08.2025 - 22:26 Güncelleme: 11.08.2025 - 22:26
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21.32’deki deprem, 13.18 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
