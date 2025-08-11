Habertürk
        Haberler Gündem Manisa’da 4 büyüklüğünde deprem - Güncel haberler

        Manisa’da 4 büyüklüğünde deprem

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 22:26 Güncelleme: 11.08.2025 - 22:26
        Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Saat 21.32’deki deprem, 13.18 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

