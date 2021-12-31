Manisa’da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri Kayalıoğlu Mahallesi'nde kaçak alkol üretimi yapan şüphelilerin ev ve depolarına düzenlediği baskında 160 litre kaçak içkiye el koydu.

AA'nın haberine göre; gözaltına alınan M.A. (72) ile S.T'nin (65) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.