Manisa ve İzmir'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

İstanbul'dan İzmir istikametine giden H.R. yönetimindeki 35 SC 4542 plakalı otomobil İstanbul-İzmir otoyolu Tirkeş Mahallesi mevkisinde takla attı.

Araçtaki E.R. (77) ile Türkmenistan uyruklu N.K. (47) yaralandı.

Ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.R. Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

- Arızalanan tıra başka bir tır çarptı

İzmir'in Menemen ilçesinde Ulukent kavşağı yakınlarında arızalandığı için yavaşlayan H.Ç. yönetimindeki 35 TN 846 plakalı tıra arkadan gelen N.E. idaresindeki 35 NNV 50 plakalı tır çarptı.

Araçta sıkışan N.E, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.