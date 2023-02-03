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Manisa TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN! Manisa'da TOKİ heyecanı ikinci gününde de sürüyor

Manisa'da TOKİ heyecanı ikinci gününde de sürüyor! 4 bin 94 konut sahibini bulacak

Manisa TOKİ kura çekimi ikinci gününde de sürüyor. Manisa TOKİ kura çekimi ikinci gün çekilişi saat 10.00'da başlayacak. Bugünkü çekilişin ardından Manisa TOKİ kura çekilişleri sona erecek. Çekiliş TOKİ YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. İşte TOKİ Manisa kura çekimi canlı yayın kanalı...

Giriş: 03.02.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ Manisa kura çekimi ikinci günüyle bugün sürüyor. Kura çekimi saat 10.00'da başlayacak. TOKİ Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlananan TOKİ Manisa kura çekimi ile Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç ve Ahmetli ilçelerinde başvuru yapan Manisalılar ev sahibi olacak. İşte TOKİ Manisa kura sonuçları...

  • MANİSA TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    MANİSA TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

  • 4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

  • Manisa TOKİ kura çekimi 2 Şubat sonuçlarına göre "bazı" talihli adaylar

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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