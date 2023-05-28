Manisa Seçim Sonuçları 2023: Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Manisa başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Manisa Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Manisa seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Manisa Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.25 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 66.5 oldu. Manisa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 318.315 oyla yüzde 51.53 - Kemal Kılıçdaroğlu: 299.432 oyla yüzde 48.47 aldı.

Manisa 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 318.315 oyla yüzde 51.53

Kemal Kılıçdaroğlu: 299.432 oyla yüzde 48.47

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 468.849 oyla yüzde 47.15 - Kemal Kılıçdaroğlu: 458.205 oyla yüzde 46.08 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 318.315 oyla yüzde 51.53Kemal Kılıçdaroğlu: 299.432 oyla yüzde 48.47