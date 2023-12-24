Manisa'nın üzerini kaplayan bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yavuz, "Manisa’ya Spil Dağı’nın muhteşem temiz havasını almaya ve manzarayı seyretmeye geldik. Manisa içinde geçerken çok sisli bir hava vardı, 'manzara seyredemeyeceğiz' diye üzülürken, seyir terasına geldik ve şimdiye kadar hiç görmediğimiz muhteşem bir manzarayla karşılaştık. İzmir’den buraya gelene kadar adeta 4 mevsimi yaşadık, şu an Manisa bulutlardan görünmüyor" dedi.