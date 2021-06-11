Manisa merkezli FETÖ operasyonunda, 9 şüpheli yakalandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün, askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü ve ankesörlü telefondan arandığı belirlenen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul, Ankara, Trabzon, Hakkari, Ağrı ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.