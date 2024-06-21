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        Haberler Gündem Güncel Manisa, İzmir ve Aydın'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Manisa, İzmir ve Aydın'da orman yangını

        Manisa'nın Salihli, İzmir'in ise Torbalı ve Bergama ilçelerinde orman yangını çıktı. İki ildeki yangınlara müdahale sürerken, Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde de evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınların söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:21
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        3 ilde orman yangını
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        Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi sürüyor.

        Manisa'nın Salihli içesine bağlı Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.

        Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        İZMİR'İN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

        Manisa'daki yangın sürerken İzmir'in iki ilçesinden de yangın haberi geldi.

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        TORBALI

        Torbalı'nın Karakızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

        Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 15.37'de çıktığını, ilk müdahalenin 15.44'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        BERGAMA

        Bergama'nın Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

        Orman Bölge Müdürlüğü, saat 14.00'te çıkan yangına ilk müdahalenin 14.15'te gerçekleştirildiğini aktardı.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        AYDIN'DA DA İKİ EVDE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

        Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlara müdahale ediliyor.

        Koçarlı'nın Satılar Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın önce yanındaki eve ardından da yakındaki ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi.

        Bozdoğan'ın Pınarlı Mahallesi'nde de bir evde yangın çıktı. Yangın 11 eve daha sıçradı. Buradaki yangına da karadan müdahaleni yanı sıra uçak ve helikopterle müdahale ediliyor.

        "EVLERİN ÇOĞU METRUK"

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Koçarlı'da evlerde olan yangının kontrol altına alındığını, ormandaki yangının ise etrafının çevrildiğini, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        Bozdoğan'da da müdahalenin sürdüğünü kaydeden Canbolat, "Ben de o tarafa geçiyorum. 12 eve sirayet var fakat bu evlerin çoğu metruk. İlk tespitler her iki ilçede de bir can kaybı olmadığı yönünde." dedi.

        BALIKESİR

        Öte yandan Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Balıkesir'de tarım arazisinde yangın
        Balıkesir'de tarım arazisinde yangın
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        #Manisa
        #orman yangını
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