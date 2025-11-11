Manisa - İstanbul kaç kilometre? Manisa - İstanbul arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

İki şehir arasındaki yolculuk mesafesini sorgulayan birçok kişi vardır. Mesafe, konforlu otoyollar ve çeşitli ulaşım seçenekleriyle kolaylıkla kat edilebilen bir rotadır. Tarih, doğa ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu iki şehir arasında yolları ve doğayı izleyerek keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz. Manisa-İstanbul mesafe ne kadar?

MANİSA - İSTANBUL ARASI KAÇ km?

Manisa - İstanbul kaç km? İki şehir arasında yer alan kara yolu mesafesi de dikkat çekicidir. Bu iki şehir arasında ortalama 430 km olduğu bilgisi vardır. Ancak bu mesafenin yolcuların tercih ettiği güzergaha göre farklılıklar gösterdiği bilinmelidir. Örneğin Balıkesir-Bursa üzerinden gidilen rota ile İzmir-Gebze otoyolu hattı arasında 10-15 kilometrelik fark olabilir.

MANİSA - İSTANBUL ARASI MESAFE NE KADAR?

Manisa - İstanbul mesafe ne kadar? Manisa’dan İstanbul şehrine ulaşmak için O-5 Otoyolu (Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu) kullanıldığında mesafe yaklaşık 425-435 kilometre civarındadır. Söz konusu yol, modern otoyol yapısıyla konforlu ve hızlı bir sürüş sunar.

MANİSA - İSTANBUL ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Manisa - İstanbul ne kadar sürede gidilir? Kara yolu ile seyahat etmek isteyenler Manisa-İstanbul yolunu tercih edebilir. Bu iki şehir arasındaki ortalama mesafe, 4,5 ya da 5,5 saat sürer. Özel araçla: Yaklaşık 5 saat

Otobüsle: Ortalama 6 ila 7 saat

Uçakla: Manisa’da havaalanı bulunmadığından, İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden uçuş yapılır. İzmir – İstanbul uçuşu yaklaşık 1 saat 10 dakika sürer. Ancak yine de havalimanı ulaşımıyla birlikte toplam süre 3-4 saate çıkabilir. MANİSA - İSTANBUL ARASI NASIL GİDİLİR? Manisa’dan İstanbul’a gitmek için birkaç alternatif ulaşım yöntemi bulunur. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır; Kara yolu (özel araç): O-5 otoyolu üzerinden Balıkesir, Bursa, Gebze hattı takip edilerek İstanbul’a ulaşılır.

Otobüs: Manisa Otogarı’ndan İstanbul yönüne düzenli seferler vardır.

Tren: Manisa Garı’ndan İzmir üzerinden hızlı tren ya da aktarmalı tren seferleriyle İstanbul’a ulaşmak mümkündür.

Uçak: Manisa’ya en yakın havaalanı olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden İstanbul Havalimanı veya Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçuş yapılabilir. MANİSA - İSTANBUL ARASI GİTMEK KOLAY MI? Evet, bu iki şehir arasındaki yolculuk, doğru yollar kullanıldığında son derece konforlu ve basittir. Modern otoyollar, sık otobüs seferleri ve uçuş alternatifleriyle Manisa-İstanbul arası ulaşım son derece rahattır. Özellikle O-5 otoyolu sayesinde yol kalitesi yükselmiştir. Ayrıca trafik yoğunluğu da eskiye oranla azalmıştır. MANİSA’DA GEZİLECEK YERLER Ege’nin tarihi ve doğasıyla öne çıkan şehirlerinden Manisa, hem kültürel hem doğal güzellikleriyle gezmeye değerdir. Bu şehirdeki bazı gezilebilecek destinasyonlar şunlardır;

Spil Dağı Milli Parkı

Manisa Kalesi

Sardes Antik Kenti

Muradiye Camii

Mesir Macunu Festivali İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER Tarihi, sanatı ve kültürüyle dünyanın en özel şehirlerinden biri olan İstanbul, her köşesinde farklı bir hikâye sunar. Bu şehirde gezilecek birçok yer vardır. Bunlardan bazıları aşağıda derlenmiştir; Ayasofya ve Sultanahmet Camii

Topkapı Sarayı

Galata Kulesi ve Karaköy

Boğaz Turu

Ortaköy ve Beşiktaş

Eminönü

Tarabya Sahili

