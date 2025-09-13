Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa haberleri: Evini ateşe veren baba öldü oğlu yaralı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Evini ateşe veren baba öldü oğlu yaralı

        Manisa'da, alkollü olarak gelip, borçları olduğunu söyleyerek evini ateşe veren 49 yaşındaki Adem Y. hayatını kaybetti, kol ve bacağında yanıklar oluşan ve balkondan atlayarak kurtulan 20 yaşındaki oğlu K.Y. hastaneye kaldırıldı. Adem Y.'nin eşi ve diğer 2 çocuğu ise kendi imkanları ile dışarı çıkarak, alevlerden kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 12:52 Güncelleme: 13.09.2025 - 14:23
        Manisa'da olay, saat 01.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıdan alkollü geldiği ileri sürülen Adem Y. (49), borçları nedeniyle bunalımda olduğunu belirtip, iki katlı binanın üst katındaki evini ateşe vereceğini söyledi.

        EVE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

        DHA'daki habere göre kendisine engel olmak isteyen eşi F.Y. (41) ve 3 çocuğuna rağmen Adem Y., eve benzin döküp, ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm evi sardı.

        BALKONDAN ATLAYIP KURTULDU

        F.Y. ile oğulları E.Y. (15) ve E.Y. (12), kendi imkanları ile dışarı çıkarak canının kurtardı. Bacağı ve kolunda yanıklar oluşan diğer oğlu K.Y. ise balkondan atlayarak kurtuldu.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından K.Y., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri Adem Y.'nin cesediyle karşılaştı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adem Y.'nin cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Manisa
        #Son dakika haberler
