Manisa'da olay, saat 01.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıdan alkollü geldiği ileri sürülen Adem Y. (49), borçları nedeniyle bunalımda olduğunu belirtip, iki katlı binanın üst katındaki evini ateşe vereceğini söyledi.

DHA'daki habere göre kendisine engel olmak isteyen eşi F.Y. (41) ve 3 çocuğuna rağmen Adem Y., eve benzin döküp, ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm evi sardı.

BALKONDAN ATLAYIP KURTULDU

F.Y. ile oğulları E.Y. (15) ve E.Y. (12), kendi imkanları ile dışarı çıkarak canının kurtardı. Bacağı ve kolunda yanıklar oluşan diğer oğlu K.Y. ise balkondan atlayarak kurtuldu.