Manisa Futbol Kulübü tanıtıldı

28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen sezon TFF 2. Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele eden ve şirketleşmenin ardından "Manisa Futbol Kulübü" ismini alan takımın yeni logosu ile sezon formaları, düzenlenen törenle tanıtıldı.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve kulüp başkanı Mevlüt Aktan'ın katılımıyla Atatürk Kent Parkı'nda tanıtım toplantısı düzenlendi.
Organizasyonda konuşan Vali Ahmet Deniz, sportif başarıda alt yaş gruplarından yetişen futbolcuların katkısına dikkati çekerek, "Almanya, Belçika gibi ülkeler bir dönem futbolda dip yaptı ama onlar altyapı ve tesis yatırımlarıyla bugün tekrar adlarından söz ettiriyorlar. Bu bize model olmalı. Biz de Manisa olarak bu oluşuma destek vermeliyiz. Yürekten, gönülden destekleyeceğiz. Sporun içerisinden gelen ve spora destek veren bir idareciyim. Şu an Manisa hak ettiği yerde değil. Manisa'ya yakışan Süper Lig. Bu da hep beraber destekle olur." ifadelerini kullandı.
"MANİSA NEDEN BAŞARMASIN?"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın futbolda özlediği başarıyı Manisa Futbol Kulübü ile yakalamasını istediklerini belirtti.
Yenilenen kulüp yapısının başarı getireceğine inandıklarını aktaran Ergün, "Bizler istiyoruz ki Manisa'mız futbolda özlediği başarılı günlere geri dönsün. Adından söz ettiren, şehriyle bütünleşmiş ve ülkemize yeni yetenekler kazandıran bir futbol takımına sahip olsun. Manisa Futbol Kulübü, bu anlayışla ortaya çıktı. Ümit ediyorum kısa sürede Manisalı hemşehrilerimizle bütünleşerek, Manisa'mızı Süper Lig'de temsil eden bir futbol kulübünü şehrimize kazandırmış oluruz. Bunu Malatya başardı, Gaziantep başardı. Manisa'mız neden başarmasın?" diye konuştu.
Kulüp başkanı Mevlüt Aktan ise kalıcı başarı hedefiyle yola çıktıklarını, yeni yapılanmayla birlikte üst liglerde Manisa'nın adını duyurmak istediklerini söyledi.
Başarı için gerekli altyapı yatırım ve planlamalarını yaptıklarını dile getiren Aktan, "Futbolun bir kent için ne kadar önemli olduğunu Avrupa'daki örneklerinden görüyoruz. Genç sporcuların yetiştirilmesi için yatırımlarımızı geçmişte olduğu gibi bugün de uzun vade de oluşturduk." açıklamasında bulundu.
Aktan, sportif başarının yanında kente modern bir stadyumun da gerektiğine dikkati çekerek, "Yılın 365 günü yaşanabilir, sadece müsabaka günlerinde değil her gün insanların girip çıkabileceği, futbol mabedi olacak bir stadyum yapılana kadar, bu kentin idarecilerini, siyasilerini, sanayicilerini rahat bırakmayacağız." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Manisa Futbol Kulübü'nün yeni logosu ile sezon formaları davetlilere tanıtıldı.
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