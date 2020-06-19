Manisa FK’da tempo yoğun

Hazırlıklarını artan bir tempoda gerçekleştiren Manisa FK, günü çift idmanla tamamladı. Sabah antrenmanında çabukluk çalışması yapan Manisa Futbol Kulübü akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Taktik oyunun ardından akşam antrenmanı, yarı sahada oyunla sona erdi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."