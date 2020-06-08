Manisa FK’da tempo artıyor

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde kuvvet antrenmanıyla güne başlayan takım, daha sonra gerçekleştirdiği 5’e 2 pas çalışması ve aerobik dayanıklılık parkuruyla antrenmanı tamamladı.

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