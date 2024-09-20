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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK - Yeni Malatyaspor: 5-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Manisa FK - Yeni Malatyaspor: 5-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, evinde Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 23:06 Güncelleme: 20.09.2024 - 23:06
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        1’inci Lig'in 6’ncı haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 5-1 galip ayrıldı.

        11’inci dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Ramirez’in ortasında arka direkte topla buluşan Efe’nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        17’nci dakikada sağ kanattan Mehmet Güneş’in içeri çevirdiği top yerden sekti, araya giren Mehmet Taştan kaleciden önce dokunarak topu ağlara gönderdi: 1-1.

        26’ncı dakika sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Fofana, Ramirez ile yaptığı verkaçta ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

        40’ıncı dakika sol kanatta son çizgide topla buluşan Fofana, topu ceza sahasına çevirdi. Kale dibinde topa diziyle dokunan Osuji topu ağlara gönderdi: 3-1.

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        Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle geçildi.

        58’inci dakika Ramirez’in orta alandan verdiği ara pasta topla buluşan Osuji, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Abdulsamed’i de geçen Osuji topu boş ağlara bıraktı: 4-1.

        66’ncı dakikada sol kanattan seri çalımlarla ceza sahası içine giren Osuji’nin pasında, topa gelişine plase vuran Fofana’nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-1.

        STAT: 19 Mayıs

        HAKEMLER: Burak Olcar, Hüseyin Aylak, Yusuf Susuz

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen -Oktay, Bartu, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 67 Hodzic), Efe (Dk. 77 Osman), Ramirez (Dk. 77 Muhammed), Fofana (Dk. 77 Diallo), Osuji (Dk. 67 Wriedt)

        YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed- Emircan Bayrakdar, Yiğit, Erşan, Berat, Mehmet Güneş (Dk. 90 Osman), Ferhat, Umut (Dk. 68 Cengizhan), Burak (Dk. 90 Metehan), Nuri, Mehmet Taştan (Dk. 80 Atakan)

        GOLLER: Dk. 11 Efe, Dk. 26 ve Dk.66 Fofana, Dk. 40 ve Dk. 58 Osuji (Manisa FK) Dk. 17 Mehmet Taştan (Yeni Malatyaspor)

        SARI KARTLAR: Gameli (Manisa FK) Ferhat (Yeni Malatyaspor)

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