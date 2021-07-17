Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Dever Orgill" ifadesi kullanıldı. Geçen sezon Antalyaspor forması giyen Jamaikalı oyuncu, 32 maça çıkıp 1 gol attı. Geçtiğimiz sezonlarda Ankaragücü forması da giyen 31 yaşındaki forvet 16 defa Jamaika Milli Takımı'nda top koşturdu.

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