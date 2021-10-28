Manisa FK kazanmayı hatırladı

Kupada 3'üncü tur karşılaşmasında evinde Fatsa Belediyespor'u 1-0 yenen siyah beyazlılar aylar sonra kazanmayı hatırladı. Yeni teknik direktörü Turgay Altay'la çıktığı ilk maçta MKE Ankaragücü'ne yenilen Manisa FK, Fatsa Belediyespor'u eleyerek moral buldu. Takımıyla ilk galibiyetini elde eden Turgay Altay, "Kazanmak her zaman güzeldir. Takımımız kaliteli ve iyi futbolculardan kurulu. Kupa galibiyetini inanıyorum ki milat olacaktır" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, ligde cumartesi günü evinde Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek.