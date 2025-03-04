Manisa FK - Iğdır FK: 0-1 (MAÇ SONUCU)
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Manisa FK’yi 1-0 mağlup etti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Vardar, Rüştü Muhammed Orcan
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 89 Mustafa Erkasap), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün (Dk. 80 Efe Taylan Altunkara), Umut Erdem, Cissokho (Dk. 80 Minchev), Arslanagic, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 76 Ramirez), Oğuz Gürbulak, Diallo, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 76 Kerem Arık)
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Serkan Asan, Conte, Alim Öztürk, Ali Yaşar, Mert Çölgeçen (Dk. 60 Muammer Sarıkaya), Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 60 Regattin), Eysseric (Dk. 89 Burak Bekaroğlu), Ahmet Engin (Dk. 61 Ethemi), Bruno (Dk. 89 Thuram)
Gol: Dk. 74 Muammer Sarıkaya (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 55 Cissokho (Manisa FK)