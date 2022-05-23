Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törende Eriş ve Devrim ile sözleşme imzalandı.
Törene konuşan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Spor Toto 1. Lig'de ilk sezonlarını "genç jenerasyon" olarak tabir edilen teknik direktörlerle geçirdiklerini belirterek, yeni sezonda şehri bilen, şehrin futboluna ve dinamiklerine hakim isimlerle yollarına devam edeceklerini söyledi.
Anlaştıkları iki isimle de geçmişte çalıştıklarını ve birbirlerini iyi tanıdıklarını vurgulayan Aktan, "Yeni teknik direktörümüz Levent Eriş hocamız, bildiğimiz, uzun yıllar beraber paylaşım içinde olduğumuz bir dostumuz. Levent Devrim de bu kulüpte çok önemli noktalara parmak basmış bir isim. Aramızdaki o sevgiyi, o aidiyeti, o coşkuyu ve güveni bütün Manisa'ya yansıtmak istiyoruz." dedi.
Kulüpte futbol direktörü olarak görev alacak Levent Devrim, evi gibi gördüğü bir camiaya dönmenin mutluluğu içinde olduğunu anlatarak, "İki yıllık bir ara verdik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bize bu görevi layık gören insanlara çok teşekkür ederim. Çalışacağız. Çok konuşan biri değilim, çalışırım. Çok işimiz var. İnşallah Allah bizi mahcup etmez." diye konuştu.
Teknik direktör Levent Eriş ise Manisa'nın kariyerinden önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Benim için özel bir yeri olan Manisa'da, bu kulüpte görev yapmak onur. Bana 'Gel." dendiğinde hiçbir zaman konuşulacak kelimenin olmadığı yerdeyim. Bir görev birlikteliği yapacağız. Çok farklı bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyorum. Çok değerli bir birliktelik olacak. Bu noktada fikirlerimizi ortaya koyduğumuz takdirde başarı kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum. Biz deneyimimizi, birikimimizi, bugüne kadar olan donanımımızı ortaya koymak için geldik. Evimize geri döndük. O yüzden duygularım bazen fazlalaşıyor. Burası benim için özel bir yer. Burada olmaktan onur duyduğumu bilmenizi istiyorum."
Kulüp başkan vekili Engin Anlı, basın mensuplarının Eriş ve Devrim'in sözleşme süreleriyle ilgili soruya, "Her iki isimle de gönül bağımız var. Bizim aramızda rakamların yeri yok." derken, başkan Aktan da "Rakam ve yılın bir önemi yok. 10 yıl, 5 yıl deriz. Farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!