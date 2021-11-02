Manisa FK'da 5 futbolcuya af çıktı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro dışı bırakılan oyuncularımız Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar, yönetim kurulumuz ve teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda yeniden takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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