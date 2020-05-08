Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular dört grup halinde kuvvet ve aerobik dayanıklılık çalışması yaptı.

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