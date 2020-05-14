Manisa FK 5 Haziran'a erteledi

Halil Onultmak Tesisleri'nde geçen hafta bir araya gelip sosyal mesafe kurallarıyla 6'şar kişilik antrenmanlar yapan siyah-beyazlılar, TFF'nin son dakika kararıyla takıma 5 Haziran'a kadar tekrar izin verdi.

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