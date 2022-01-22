Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut

Manisa FK: Ömer Kahveci, Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman (Dk. 86 Veli Çetin), Özgür Çek (Dk. 87 Yasin Pehlivan), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 63 Sousa), Gakpa, Tabekou (Dk. 78 Diallo), Erhan Çelenk, Anıl Koç (Dk. 46 Okan Eken)

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Muhammed Bayır, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Musa Şahindere (Dk. 46 Ömürcan Artan), Grechyshkin, Gökhan Gül (Dk. 89 Sallalich), Barış Alıcı (Dk. 89 Serdarcan Eralp), Tshibola (Dk. 84 Baran Başyiğit), Sandro Lima, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 67 Belyaev)

Goller: Dk. 40 Gökhan Gül (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 64 Erhan Çelenk, Dk. 75 Gakpa (Penaltıdan), Dk. 83 Okan Eken (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Tabekou, Dk. 39 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 40 Ramazan Köse, Dk. 47 Barış Alıcı, Dk. 74 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)