Manisa FK: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Suat Güz

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 45 Ahmet Kesim), Landre, Veli Çetin, Özgür Çek (Dk. 74 Anıl Koç), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 46 Sousa), Gakpa, Tabekou, Diallo, Okan Eken (Dk. 56 Kemal Rüzgar)

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Ogün Bayrak (Dk. 83 Abdulkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Ackah, Uğur Utlu, Djibrila (Dk. 69 Taşkın Çalış), Vusal Iskandarlı (Dk. 80 Hamza Gür), Olawoyin, Eze

Goller: Dk. 57 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 63 Gakpa (penaltıdan) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 21 Ackah, Dk. 62 Hüseyin Yılmaz, Dk. 88 Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü), Dk. 44 Veli Çetin, Dk. 57 Mehmet Yılmaz, Dk. 58 Muhammed Birkan Tetik (Manisa FK)