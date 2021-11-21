Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdullah Buğra Altınsoy, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Bedirhan Altunbaş (Dk. 88 Sertaç Çam), Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk. 78 Ahmet Kesim), Nizamettin Çalışkan, Kouter (Dk. 58 Kubilay Aktaş), Gakpa (Dk. 78 Sousa), Diallo, Anıl Koç, Okan Eken (Dk. 78 Kemal Rüzgar)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Kenan Fakılı (Dk. 63 Sami Satılmış), Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı (Dk. 75 Rahmi Kaya), Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Ahmet Dereli), Burak İnce (Dk. 75 Enis Destan), Recep Aydın, Hüsamettin Yener (Dk. 75 Furkan Metin), Ali Dere

Gol: Dk. 66 Diallo (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 58 Rıdvan Koçak (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 31 Kenan Fakılı, Dk. 45+2 Yusuf Arslan (Altınordu), Dk. 69 Landre (Manisa FK)